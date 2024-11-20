احذروا هذه الأعراض تكشف سرطان البروستاتا

كتب – سيد متولي

سرطان البروستاتا هو سرطان يصيب غدة البروستاتا (غدة صغيرة تقع في قاعدة المثانة، يبلغ حجمها تقريبًا حجم حبة الجوز ولكنها تكبر مع تقدم الرجال في السن).

وبحسب express ، تميل الأعراض الأولية لسرطان البروستاتا إلى الظهور بمجرد أن تصبح البروستاتا كبيرة بما يكفي للتأثير على الأنبوب الذي يحمل البول من المثانة إلى خارج القضيب - إذا انتشر السرطان، فقد تكون الأعراض أكثر وضوحًا.

وفقًا لمايو كلينيك، إذا انتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، فقد يعاني الأشخاص من:

التبول المؤلم

انخفاض القوة في تيار البول

دم في السائل المنوي

ألم العظام

تورم في الساقين

التعب

وفقًا لجمعية سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، قد تشمل العلامات الأخرى التي تشير إلى انتشار السرطان ما يلي:

مشكلات الأمعاء

مشكلات جنسية

ارتفاع مستويات الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم) - يمكن أن تشمل الأعراض التعب والشعور بالمرض (الغثيان والقيء) وصعوبة إفراغ الأمعاء (الإمساك)

انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

انضغاط النخاع الشوكي النقيلي (MSCC)

مشكلات الأكل وفقدان الوزن

وكما أوضحت مؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، فإن خلايا سرطان البروستاتا يمكن أن تنتقل من البروستاتا إلى أجزاء أخرى من الجسم عبر مجرى الدم، أو يمكن أن تنتشر إلى العقد الليمفاوية القريبة من البروستاتا ثم تنتقل عبر الأوعية الليمفاوية إلى أجزاء أخرى من جسم الشخص.

وقالت المؤسسة إن "العقد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية هي جزء من نظامك الليمفاوي وتوجد في جميع أنحاء جسمك".

ويمكن أن ينتشر أيضًا أو يضغط على الأنبوب الذي تبول من خلاله (الإحليل)، والمثانة، والأنابيب التي تحمل البول من الكلى إلى المثانة (الحالبين) وجزء من الأمعاء (المستقيم)، حسبما أشارت الهيئة الصحية.

وأضافت أن "سرطان البروستاتا قد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرئتين والكبد، لكن هذا أقل شيوعا".

وفقا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، فإن التقدم في السن هو عامل الخطر الأكبر للإصابة بسرطان البروستاتا.

"يعكس هذا إلى حد كبير تلف الحمض النووي للخلايا المتراكم بمرور الوقت، يمكن أن ينتج الضرر عن عمليات بيولوجية أو من التعرض لعوامل الخطر"، أوضحت الهيئة الصحية.

وكما أوضحت مؤسسة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، إذا كان الأشخاص في أسرهم يعانون من سرطان البروستاتا أو سرطان الثدي، فقد يزيد ذلك من خطر إصابة الشخص بسرطان البروستاتا.

وأوضحت الجمعية الخيرية أن "السبب في ذلك هو أنهم ربما ورثوا نفس الجينات المعيبة".

كما أن الرجال السود أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال الآخرين، وقالت المؤسسة: "لا نعرف السبب، ولكن قد يكون مرتبطًا بالجينات".

في المملكة المتحدة، سيصاب حوالي واحد من كل أربعة رجال من ذوي البشرة السوداء بسرطان البروستاتا في حياتهم.

هل يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا؟

لا أحد يعرف كيفية الوقاية من سرطان البروستاتا، ولكن اتباع أسلوب حياة صحي قد يكون مهمًا.

حذرت منظمة سرطان البروستاتا في المملكة المتحدة، من أن "زيادة الوزن قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني (أكثر عرضة للانتشار) أو المتقدم (السرطان الذي انتشر خارج البروستاتا)".

يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي والنشاط البدني الأشخاص على الحفاظ على وزن صحي.

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