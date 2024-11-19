هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام "البايت" صباحا.. لن تتخيل تأثيره

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الطعام "البايت" صباحا.

كتبت- أسماء العمدة:

فكرة تناول وجبة خفيفة مطهية في أيام سابقة، في الصباح بدلاً من وجبة إفطار طازجة أصبحت شائعة لدى الكثيرين، ولكن هل تعلم ما هي العواقب الصحية المحتملة لهذا الاختيار؟

سلبيات تناول وجبة "بايت" صباحا:

انخفاض مستوى الطاقة

يقول أحمد صلاح، إنّه عندما تتناول وجبة خفيفة صغيرة في الصباح، فإنك تزود جسمك بكمية قليلة من الطاقة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والإرهاق خلال اليوم.

تقلبات في نسبة السكر في الدم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، لـ"مصراوي" أنّ الوجبات الخفيفة غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ثم انخفاضه بسرعة، ما يسبب الشعور بالجوع الشديد والرغبة في تناول المزيد من الطعام.

صعوبة التركيز

وتابع أنّ نقص الطاقة والتقلبات في مستوى السكر في الدم، تؤثر سلبًا على قدرتك على التركيز والانتباه.

زيادة الوزن

وأردف أنه على المدى الطويل، يؤدي تناول وجبات خفيفة غير صحية في الصباح إلى زيادة الوزن، إذ إن الجسم يميل إلى تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

مشاكل في الجهاز الهضمي

وأشار إلى أن تناول وجبات خفيفة غير منتظمة، يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والإمساك.

أهمية وجبة الإفطار الكاملة

وأوضح "صلاح" أنّ أن تناول الوجبات الكاملة والطازجة في الصباح، يؤدي إلى إمداد الجسم بالطاقة اللزمة في النهار، إلى جانب الفوائد التالية:

تزويد الجسم بالطاقة

وجبة الإفطار الكاملة تزود الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأنشطته اليومية.

تحسين الأداء العقلي

تساعد وجبة الإفطار على تحسين التركيز والذاكرة والقدرة على التعلم.

تنظيم الوزن

الأشخاص الذين يتناولون وجبة إفطار صحية بشكل منتظم هم أقل عرضة لزيادة الوزن والسمنة.

تحسين المزاج

وجبة الإفطار الصحية تساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالتوتر والقلق.

ماذا يجب أن تحتوي وجبة الإفطار الصحية؟

وبيّن أخصائي التغذية العلاجية أن وجبة الإفطار الصحية يجب أن تحتوي على المكونات التالية:

الكربوهيدرات المعقدة

البروتينات

الدهون الصحية

الفيتامينات والمعادن

واختتم "صلاح" بالإشارة إلى أنّ: "تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة هو أمر أساسي للحفاظ على صحة جيدة وحيوية طوال اليوم، لذاح اول تجنب الاعتماد على وجبات خفيفة غير صحية، واختر وجبة إفطار تحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك".

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