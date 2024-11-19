لعشاق الشوكولاتة- نصائح ذهبية لتناولها بأمان

الشوكولاتة من الأطعمة المحببة لدى الكثيرين، وتشتهر بمذاقها اللذيذ وقدرتها على تحسين المزاج، ولكن هل تعلم أن لها فوائد صحية، وفي الوقت نفسه قد تشكل خطرا على صحتك إذا تم تناولها بكميات كبيرة؟

أشارت الطبيبة الروسية الدكتورة كريستينا بودوروجنيوك، أخصائية الغدد الصماء، إلى أن الشوكولاتة تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل المغنيسيوم والفوسفور والفيتامينات، ومع ذلك، تحذر من الإفراط في تناولها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية، وفقا لما جاء في وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضحت الطبيبة أن الشوكلاته تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، مثل مصدرا سريعا للطاقة، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر.

ولفتت إلى أن تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة يوميا لا يضر بالصحة، ولكن الإفراط فيها يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، وخاصة في منطقة البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر والضغط.

كما أن الإكثار من تناول السكريات الموجودة في الشوكولاتة يضر بالكبد، ويؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

نصائح للتمتع بالشوكولاتة بأمان:

الاعتدال في الكمية بتناول ما لا يزيد عن 30 جرامًا من الشوكولاتة يوميًا.

- اختيار الشوكولاتة الداكنة، لاحتوائها على نسبة أقل من السكر، وبالتالي فإنها تعتبر الخيار الأفضل لمن يرغبون في الاستمتاع بطعم الشوكولاتة دون الإضرار بصحتهم.

- يجب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة وأمراض القلب والسكر والضغط، التحكم في كمية الحلويات التي يتناولونها.

الانتباه للمكونات وقراءة الملصق الغذائي بعناية وتجنب الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

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