لمرضى النقرس.. إليك المسموح والممنوع من الأطعمة

- د ب أ

النقرس من الأمراض المزمنة التي تؤرق الكثيرين، ويرجع سبب هذا المرض إلى تراكم حمض اليوريك في الجسم، ما يؤدي إلى التهابات شديدة في المفاصل، ولكن، هل تعلم أن تغييرات بسيطة في نظامك الغذائي تُسهم في تخفيف أعراض النقرس والحد من نوباته؟

أطعمة تفاقم أعراض النقرس

أكدت الرابطة الألمانية للنقرس أن بعض الأطعمة تساعد على زيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي تزيد من حدة نوبات النقرس.

وتتصدر قائمة هذه الأطعمة اللحوم الحمراء، والقشريات، والسجق، والأطعمة الغنية بالبيورين، كما أن الإفراط في تناول السكريات، وخاصة سكر الفاكهة، يُسهم في تفاقم المشكلة.

أطعمة صديقة لمرضى النقرس

على الجانب الآخر، هناك مجموعة من الأطعمة التي تؤدي دورا مهما في خفض مستويات حمض اليوريك، وتساعد على تخفيف أعراض النقرس، وتشمل هذه الأطعمة:

منتجات الألبان

تحتوي على كميات قليلة من البيورين، وتساهم في خفض مستويات حمض اليوريك.

القهوة

شرب القهوة بانتظام يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالنقرس.

فيتامين C

يساعد على طرد حمض اليوريك من الجسم، ويمكن الحصول عليه من الفواكه والخضروات.

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