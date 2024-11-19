ما مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين؟

كشفت دراسة حديثة عن تأثير الوقت الذي يقضيه المراهقون على وسائل التواصل الاجتماعي وميلهم لتجربة بعض المواد الضارة في سن مبكرة.

أظهرت الدراسة، التي شملت آلاف المراهقين، أن التفاعلات الاجتماعية عبر الإنترنت، مثل الرسائل النصية والدردشة المرئية، ترتبط بشكل مباشر بزيادة احتمالية تجربة الكحول والنيكوتين والقنب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ويرجع الباحثون السبب الرئيسي لهذه العلاقة إلى التعرض المستمر للمحتوى الذي يعزز تعاطي هذه المواد، فمنصات التواصل الاجتماعي غالباً ما تعرض هذه السلوكيات بطريقة إيجابية، مستغلة نفوذ المؤثرين والشخصيات الشهيرة للترويج لها.

وبما أن أدمغة المراهقين لا تزال في طور التكوين، فإنهم يكونون أكثر عرضة للتأثر بهذه الرسائل وتقليد هذه السلوكيات.

مخاطر التواصل الاجتماعي

تتجاوز مخاطر هذه الظاهرة مجرد تجربة المواد المخدرة، فهي تهدد أيضًا الصحة النفسية للمراهقين، لان التعرض المستمر للمقارنات الاجتماعية والصور المثالية للحياة على وسائل التواصل يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس.

دور الأسرة والمدرسة

في مواجهة هذه التحديات، يتحمل الآباء والمدرسون مسؤولية كبيرة في حماية أطفالهم، فمن الضروري أن يدركوا مخاطر الإفراط في استخدام الشاشات وأن يتخذوا إجراءات وقائية.

كما يمكن للمدارس أن تؤدي دوراً محورياً من خلال توفير برامج تثقيفية حول وسائل الإعلام، تساعد الطلاب على تقييم المحتوى الرقمي بشكل نقدي.

أما الأهل، فيمكنهم المساعدة من خلال وضع قواعد واضحة لاستخدام الأجهزة الذكية ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم.

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