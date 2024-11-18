يقي الكبد ويقوي المخ.. نوع طعام يحارب الكوليسترول الضار

كتبت- آلاء نبيل:

بعض المكونات التي نضيفها للطعام عادة ما تكون أكثر من مجرد نكهة لذيذة؛ إذ يمكنها أن تقدم فوائد صحية مذهلة للجسم.

من بين هذه المكونات يبرز الروزماري (إكليل الجبل)، الذي أثبتت الدراسات أنه ليس مجرد بهار عادي، بل هو علاج طبيعي متعدد الفوائد.

في هذا التقرير، نتعرف على تأثير الروزماري على صحة الكوليسترول، الكبد، والمخ، وفقًا لما ذكره موقعي EatingWell وMedical News Today.

الروزماري وصحة الكوليسترول

إضافة الروزماري إلى الأطعمة الصحية، مثل السلطات أو الأطباق المشوية، يُحدث فرقًا كبيرًا. فهو غني بمركبات الفلافونويد التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تحارب الكوليسترول الكلي المرتفع، وتخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، هذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. علاوة على ذلك، يعزز الروزماري مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يدعم عضلة القلب ويحافظ عليها.

الروزماري وصحة الكبد

يتميز الروزماري بخصائص مضادة للأكسدة تساعد في حماية خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يعزز وظائف الكبد من خلال تحسين قدرته على التخلص من السموم وتنقيتها من الجسم.

الروزماري وصحة المخ

هل تريد ذاكرة أقوى وتركيز أفضل؟ الروزماري يحتوي على مادة الروزمارينيك أسيد، التي أظهرت الدراسات دورها في تحسين الذاكرة وتقليل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر، كما أن الروزماري يعمل على حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الأكسدة والالتهابات، ما يحافظ على صحة المخ ويعزز وظائفه.

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