5 أطعمة تقوي العضلات- احرص على تناولها

بالرغم من أن بناء العضلات يتطلب أكثر من مجرد نظام غذائي غني بالبروتين، إلا أن هناك مجموعة واسعة من العناصر الغذائية اللازمة قد تسهم في دعم نمو العضلات.

وفيما يلي 4 أطعمة تساعد في بناء العضلات ولا تحتوي على بروتين، وفقا لموقع "Eating Well".

الكربوهيدرات

توفر الكربوهيدرات الطاقة لممارسة الرياضة وتسهم في استبدال مخازن الجلوكوز في العضلات، وعندما يتم دمج الكربوهيدرات مع البروتين، فإنها يمكن أن تعزز تخليق بروتين العضلات.

أحماض أوميجا 3

تساعد على تعزيز صحة العضلات، عن طريق منع انهيار العضلات وتحفيز تخليق العضلات، وخاصة بين كبار السن أو أولئك الذين هم أقل قدرة على الحركة بسبب الإصابة أو المرض.

فيتامين D

يؤدي فيتامين D دورا في صحة العضلات، وتشمل أفضل مصادر فيتامين D الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة.

كما يمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس أيضًا، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية به بحل المشكلة.

المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 300 تفاعل في الجسم، والعديد منها يساعد العضلات على استخدام الطاقة.

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