5 أطعمة غنية بأحماض أوميجا 3 تحمي من الأمراض

أحماض أوميجا-3 الدهنية هي دهون غير مشبعة تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات، كما أنها مفيدة لصحة القلب والدماغ والمفاصل والعين.

وفيما يلي 5 أطعمة غنية بـ أوميجا-3 الدهنية تحمي من الأمراض، وفق ما كشفت مجلة "Vogue".

1. أسماك الماكريل

غنية بالبروتين وعناصر غذائية مهمة إذ يحتوي كل 100 جرام على حوالي 500% من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين B12 و130% من السيلينيوم.

بالإضافة إلى ما يصل إلى 4580 ملليجرام من أوميجا 3 في شكل EPA وDHA.

2. السلمون

يحتوي على فيتامين D وA وB12 ومعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، و2150 مليجرام من EPA و DHA لكل 100 جرام.

3. الرنجة

غنية بالمغذيات ومصدر رائع لأوميجا3.، حيث يحتوي كل 100 جرام منها على ما يصل إلى 2150 مليجرام من EPA وDHA، كما أنها غنية بالسيلينيوم وفيتامين B12.

4. بذور الشيا

غنية بالبروتين والأحماض الأمينية الأساسية والمعادن مثل السيلينيوم والمنغنيز والمغنيسيوم.

5. زيت بذور الكتان

من أفضل المصادر الغذائية لحمض ألفا لينولينيك، حيث تحتوي ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان على 2350 مليجراما من حمض ألفا لينولينيك المضاد للالتهابات.

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