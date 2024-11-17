8 أطعمة تحمي من انتفاخ وغازات البطن- تناولها

كشف جوزيف سلهب أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الأمريكي عن الأطعمة التي تقلل انتفاخ وغازات البطن وتكسير الدهون وتحسين الهضم.

وقال الدكتور أن الأفوكادو مضادة للانتفاخ، مضيفا: "نصف حبة أفوكادو متوسطة الحجم تساعد على الشعور بالشبع وهي غنية بالإنزيمات الهضمية التي تسهم في تكسير الدهون، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ويعتبر الأفوكادو مصدر غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والأحماض الدهنية الصحية وأوميجا 3، إضافة إلى فوائده المضادة للانتفاخ.

كما أن الأفوكادو قد يسهم في تقليل الإصابة بمرض السكري ومحاربة السرطان، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين.

كما أوصى بالعديد من الفواكه الأخرى التي تحتوي على إنزيمات هضمية طبيعية تساهم في تقليل الانتفاخ، مثل: الأناناس، الذي يحتوي على الإنزيم الهضمي البروميلين، والكيوي، الذي يحتوي على إنزيم الأكتينيدين، والبابايا، التي تحتوي على إنزيم الباباين.

وأشار أيضا إلى أن ملعقة صغيرة من العسل يمكن أن تكون مفيدة أيضا، حيث يحتوي على مجموعة من الإنزيمات الطبيعية التي تساعد في عملية الهضم.

والموز أيضا من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس الطبيعية والألياف التي تساعد في تقليل الانتفاخ والإمساك.

وأوصى أيضا بتناول التوت وفاكهة التنين باعتبارها خيارات ممتازة لتحسين الهضم.

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