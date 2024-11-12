ما مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة المكررة؟

أشارت الدكتورة زويا بوجدانوفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الأطعمة المكررة تؤدي دورا محوريا في مشكلة السمنة، لأن هذه الأطعمة خلال عملية التصنيع فقدت الألياف الغذائية الأساسية التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

السكر المكرر

تُعتبر السكريات المكررة، مثل السكر الأبيض، من أكثر الأطعمة المكررة ضررا بالصحة، بعد عملية التكرير، يفقد السكر الألياف والمعادن، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم.

هذا الارتفاع المفاجئ يحفز البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تخزين السكر الزائد على شكل دهون، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية.

الأنسولين والدهون

عندما يتم إفراز الأنسولين بكميات كبيرة ولفترة طويلة، يبدأ الجسم في مقاومة تأثيره، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل مزمن.

هذا الارتفاع المستمر في مستوى السكر يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الأنسولين، ما يسبب تراكم الدهون وزيادة الوزن.

النشاط البدني.. مفتاح التخلص من الدهون

لفتت الدكتورة على أهمية النشاط البدني في حرق السعرات الحرارية والوقاية من السمنة، فالأشخاص النشطاء الذين يمارسون الرياضة بانتظام يحرقون السكر الزائد من خلال النشاط العضلي، ما يقلل من خطر تراكم الدهون.

التقدم في العمر والتغيرات الهرمونية

مع تقدم العمر، يقل معدل الأيض وتبدأ كتلة العضلات في الانخفاض، ما يقلل من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، يزداد إنتاج الأنسولين ويقل حساسية الجسم له، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسمنة.

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