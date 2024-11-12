ما مخاطر فقع البثور في"مثلث الموت" على الوجه؟

حذر الطبيب الأمريكي مارك ستروم أخصائي الأمراض الجلدية من خطورة فقع البثور في منطقة محددة من الوجه تُعرف بـ"مثلث الموت"، حيث يؤدي هذا الفعل إلى عواقب وخيمة تهدد الحياة.

وأوضح "مارك" أن المنطقة الواقعة بين جسر الأنف وزوايا الفم تحتوي على شبكة من الأوردة الدقيقة التي تتصل مباشرة بالدماغ عبر وعاء دموي يسمى "الجيب الكهفي".

وعند فقع البثرة في هذه المنطقة، يمكن للبكتيريا الموجودة على الأصابع أن تدخل هذه الأوردة وتنتقل إلى الدماغ، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

مضاعفات خطيرة تهدد الحياة

تتسبب هذه العدوى في حدوث التهاب في الدماغ، ما يؤدي إلى:

شلل الوجه جزئيا أو كاملا.

الوفاة في الحالات الشديدة.

فقدان البصر، نتيجة لالتهاب تجاويف الأنف.

خراجات الدماغ.

الالتهاب السحائي.

السكتة الدماغية، نتيجة لانسداد الأوعية الدموية في الدماغ.

في أسوأ السيناريوهات، يمكن الإصابة بـ"خثار الجيب الكهفي" مرض نادر وقاتل، حيث تودي بحياة حوالي 30% من المصابين بها.

نصائح للوقاية

تجنب فقع البثور خاصة في منطقة "مثلث الموت".

العناية الجيدة بالبشرة، للحفاظ على نظافتها ومنع ظهور البثور.

عدم نتف شعر الأنف.

الذهاب للطبيب المختص في حالة ظهور أي التهاب أو احمرار في الوجه.

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