هذا ما يحدث للقلب والسكر والكوليسترول في جسمك عند تناول الممبار

كتبت- شيماء مرسي

الممبار من الأطعمة التي يفضل تناولها كثيرون من الأشخاص، وبالرغم من فوائده إلا إن الإفراط في تناوله قد يسبب الكثير من المشكلات الصحية، وفقا لما كشفته الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "مصراوي".

فوائد الممبار:

-الممبار يحتوي على الزنك المفيد للشعر والأظافر.

-مليء بالفوسفور الذي يسهم في صحة العظام والأسنان.

-غني بفيتامين ب 12 الذي يساعد على نضارة البشرة.

أضرار الإفراط في الممبار:

-ارتفاع مستوى الكوليسترول.

-زيادة الوزن

-زيادة نسبة الدهون في الجسم.

الأشخاص الممنوعين من تناول الممبار:

-مرضى القلب.

-مرضى السمنة المفرطة.

-مرضى السكري.

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