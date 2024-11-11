يدمر كبدك وعظامك.. احذر تناول هذا النوع من الطعام

كتبت- أسماء مرسي:

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الأطعمة السكرية، دون وعي منهم أن هذه الأطعمة تسبب مخاطر صحية تهدد صحة الكبد والعظام.

وفقا لموقعي "webmd" و"healthline"، إليك تأثير الأطعمة السكرية على صحة العظام والكبد:

تأثيرالأطعمة السكرية على صحة العظام

نقص الكالسيوم

يعمل السكر على تقليل قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو العنصر الأساسي لبناء عظام قوية.

الالتهابات

يسبب استهلاك هذه الأطعمة على ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى زيادة الالتهابات في الجسم، ما يسرع من تآكل العظام ويقلل من كثافتها.

النقرس

يرتبط ارتفاع مستوى السكر في الدم بزيادة خطر الإصابة بالنقرس، وهي حالة تُصيب المفاصل.

تأثيرالأطعمة السكرية على صحة الكبد

لا يتوقف ضرر السكر عند العظام، بل يمتد إلى الكبد أيضا، تحتوي العديد من الأطعمة السكرية على الفركتوز، وهو نوع من السكر يتم معالجته بشكل أساسي في الكبد.

يؤدي الإفراط في تناول الفركتوز إلى تراكم الدهون في الكبد، ما يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي وهي حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، فضلا عن التهاب الكبد الدهني الذي يُزيد خطر الإصابة بتليف الكبد وحتى سرطان الكبد.

أضرار أخرى لتناول الأطعمة السكرية

زيادة الوزن والسمنة.

أمراض القلب والشرايين.

مرض السكري.

تسوس الأسنان.

المشكلات الجلدية.

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