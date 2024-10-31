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لتفادي 60% من الأمراض.. تجنب هذه الأطعمة

01:00 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

الوقاية من الأمراض

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ذكر بعض الأطباء ضرورة التوقف عن تناول بعض الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض بنسبة تصل إلى 60%، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ladbible.


أحد الأطباء على التوقف عن تناول مجموعة معينة من الأغذية إذا كنت تريد تقليل خطر الإصابة بـ "60% من الأمراض".

والأطعمة المقصودة هي الأطعمة المعالجة بشدة، والدكتور كريس فان تولكين متخصص في علم الفيروسات الجزيئي ومؤلف كتاب "ناس فائقو المعالجة" Ultra-Processed People وهو أحد الذين يحرصون على تسليط الضوء على مخاطر الإفراط في الاعتماد على الأطعمة الجاهزة.

وتشمل أمثلة الأطعمة فائقة المعالجة: الحلويات، والكعك، ورقائق البطاطس، والأطعمة السريعة كالبرغر والسجق والبيتزا، والمشروبات السكرية.

أنواع الأطعمة


والفرق بين أنواع الأطعمة الموجودة في السوق بحسب فان تولكين أن الأطعمة الجاهزة غنية بالدهون والسكريات، بينما الأطعمة غير المعالجة تعني الأطعمة "الكاملة"، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة.

و أشار فان تولكين إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص يحصلون على 80% من السعرات الحرارية من الأطعمة المعالجة للغاية، مضيفاً أنه عانى من آثار جانبية سلبية مثل زيادة الوزن، وتغير في استجابته الهرمونية بالإضافة إلى سلوك الدماغ ونظام المكافأة.

وزعم الدكتور فان تولكين أن خطر إصابتنا بنحو 60% من الأمراض المرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية، والتي تشمل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى بعض أنواع السرطان، يمكن أن ينخفض ​​عن طريق إزالة هذه الأطعمة من نظامنا الغذائي.

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