هل الرضاعة الطبيعية تحمي من مضاعفات السكري؟

أكدت دراسة حديثة أن الرضاعة الطبيعية لفترة طويلة، خاصة لدى النساء المصابات بسكري الحمل، تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لما ورد عبر "جمعية السكري الأمريكية"، تشير النتائج إلى أن الرضاعة الطبيعية تؤدي دوراً حيوياً في صحة الأمهات بعد الولادة.

توصل الباحثون إلى هذه النتائج من خلال تحليل بيانات 15146 امرأة في الولايات المتحدة مصابة بالسكري من النوع 2، و4537 امرأة لديهن تاريخ من سكري الحمل.

قبل الحمل

وكان فريق البحث قد وجد في دراسة سابقة أن الحفاظ على نمط حياة صحي قبل الحمل بما في ذلك عدم التدخين، والحصول على نشاط بدني كافٍ، واعتماد حمية غذائية صحية، والوزن الصحي قبل الحمل، يمكن أن تمنع أكثر من 50% من تشخيص السكري الحملي.

وأن عادات نمط الحياة المثالية لدى من لديهن السكري الحملي كانت مرتبطة بانخفاض بنسبة تزيد عن 90% في التشخيص اللاحق لمرض السكري من النوع 2.

بعد الولادة

وبينت أبحاث جديدة لنفس الفريق أن مدة الرضاعة الطبيعية الأطول كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء المصابات بالسكري من النوع 2 أو سكري الحمل.

وأنه بالمقارنة مع النساء اللاتي لم يرضعن أطفالهن طبيعياً، فإن الرضاعة الطبيعية لأكثر من 18 شهراً ارتبطت بانخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب، بلغ 32% بين من لديهن تاريخ من مرض السكري من النوع 2.

وبلغ الانخفاض نسبة 51% في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين اللاتي كانت حالات حملهن معقدة بسبب سكري الحمل

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