3 فئات ممنوعة من تناول البرقوق..ما الكمية المناسبة؟

كتبت- أسماء العمدة:

البرقوق فاكهة لذيذة وغنية بالفوائد الصحية، ولكن هناك بعض الحالات التي يجب فيها الحذر من تناوله بكميات كبيرة أو تجنبه تمامًا

الفئات التي يجب عليها الحذر من تناول البرقوق

مرضى السكري

الدكتور معتز القيعي يقول، يحتوي البرقوق على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية لـ"مصراوي، يمكن لمرضى السكري تناول البرقوق بكميات صغيرة جدًا وبشكل معتدل، ولكن يجب مراقبة مستوى السكر في الدم عن كثب بعد تناوله.

مرضى متلازمة القولون العصبي

يحتوي البرقوق على الألياف والسوربيتول، وهما مادتين يمكن أن يزيدا من أعراض متلازمة القولون العصبي مثل الانتفاخ والإمساك أو الإسهال.

يجب على مرضى متلازمة القولون العصبي تناول البرقوق بحذر وبكميات قليلة، ومراقبة رد فعل أجسامهم عليه.

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية

بعض الأشخاص قد يكونون حساسين تجاه البرقوق أو مكوناته، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية مثل الطفح الجلدي والحكة وصعوبة التنفس.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجنب تناول البرقوق تمامًا.

ما هي الكمية المناسبة لتناول البرقوق؟

تختلف من شخص لآخر وتعتمد على عدة عوامل مثل العمر والوزن والصحة العامة.

يوصى بتناول حوالي 5-6 حبات من البرقوق يوميًا

يجب زيادة هذه الكمية تدريجيًا لمنع اضطرابات الجهاز الهضمي.

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