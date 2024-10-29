4 عادات خاطئة تسبب الشعور بالتعب عند الاستيقاظ

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق أو الشعور بالتعب المستمر، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

وهناك بعض العادات اليومية البسيطة التي يفعلها البعض يوميا دون وعي منهم، أنها تؤثر سلبا على جودة النوم، وفقا لموقع "Personal Branding".

تصفح الهاتف قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف والتلفزيونات هو العدو الأول للنوم، حيث يحفز الدماغ ويخبره بأن الوقت مازال مبكراً للنوم، ما يؤدي إلى تثبيط إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

وعندما ينخفض مستوى الميلاتونين في الجسم، يصبح من الصعب علينا الاستغراق في نوم عميق ومريح.

تناول الوجبات الخفيفة ليلا

يؤدي تناول الطعام قبل النوم مباشرة إلى زيادة نشاط الجهاز الهضمي، ما يسبب عسر الهضم والانتفاخ، وبالتالي صعوبة في النوم والاستيقاظ في اليوم التالي.

إهمال روتين النوم

إن اتباع طقوس محددة قبل النوم مثل قراءة كتاب أو الاستحمام بالماء الدافىء، يرسل إشارات إلى الجسد بأن الوقت قد حان للاسترخاء والاستعداد للنوم.

تجاهل الإشارات

جسم الإنسان مزود بساعة بيولوجية داخلية تدير دورة النوم والاستيقاظ، عندما نشعر بالتعب والإرهاق، فهذه إشارة واضحة من الجسم بأننا بحاجة إلى الراحة.

ويؤدي تجاهل هذه الإشارة إلى ضعف جودة النوم وصعوبة الاستيقاظ في اليوم التالي.

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