هذا ما يحدث لجسمك عند تناول اللب الأبيض- مفاجأة

اللب الأبيض من الوجبات الخفيفة الصحية الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، حيث يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم والزنك، بالإضافة إلى الدهون الصحية والألياف الغذائية.

وفقا لموقع "Times of India"، إليك فوائد تناول اللب الأبيض:

مصدر غني بالمغنيسيوم

يساعد المغنسيوم الموجود به على الحفاظ على ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن، امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، ما يعزز صحة العظام.

تعزيز جهاز المناعة

بفضل احتوائه على كمية عالية من الزنك الذي يقلل من فرص الإصابة بالعدوى، ويساعد على الشفاء سريعا.

دعم صحة القلب

يحتوي أيضا على دهون صحية، مثل أحماض أوميجا-3، التي تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتحسين وظائف القلب.

تحسين جودة النوم

نظرا لأنه غني بمادة التربتوفان، التي تعمل على تحسين جودة النوم، والتخلص من الأرق.

دعم صحة الجهاز الهضمي

الألياف الغذائية الموجودة به تسهم في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، فضلا عن تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل مؤشره الجلايسيمي المنخفض وغناه بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

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