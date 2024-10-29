7 طرق فعالة لإنقاص الوزن.. اتبعها فورا

يعاني العديد من الأشخاص من الإفراط في تناول الطعام رغم الشعور بالشبع، لكن، هناك طرق بسيطة وفعالة للتحكم في حجم الوجبات وللمساعدة على إنقاص الوزن، وفقا لموقع "Times of India".

أطباق أصغر حجما

حجم الطبق الذي نستخدمه يؤثر بشكل كبير على كمية الطعام التي نتناولها، عندما نملأ طبقا كبيرا بالطعام، نشعر بأننا بحاجة لتناوله كاملاً حتى لو كنا قد شبعنا.

تقسيم الطعام إلى حصص صغيرة

قبل البدء في تناول أي وجبة خفيفة، عليك تقسيم الكمية إلى حصص صغيرة وضعها في أطباق صغيرة، هذا يساعدك على الشعور بالسيطرة على كمية الطعام التي تتناولها.

تناول الطعام ببطء

يساعد مضغ الطعام جيدا على منح الدماغ الوقت لتسجيل الشعور بالشبع.

الانتباه إلى إشارات جسدك

من الضروي الانتباه إلى إشارات الجسم، عندما تشعر بالشبع، توقف عن الأكل حتى لو كان هناك طعام متبقي.

شرب الماء بانتظام

يساعد شرب الماء بكميات كافية على الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام، خاصة قبل الوجبات.

عدم تخطي الوجبات

تخطي الوجبات يزيد من الشعور بالجوع الشديد في الوجبة التالية، ما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وجبات متوازنة

تناول وجبات متوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية يساعد على تنظيم الشهية والشعور بالشبع لفترة أطول.

اقرا أيضا:

5 أطعمة سحرية تخفض الكوليسترول وتمنع انسداد القلب

ملعقة عسل قبل النوم تفعل العجب بجسمك.. هذا ما يحدث للقلب والسكري

علامات على الوجه تنذر بإصابتك بمشكلات صحية- انتبه

ما يحدث لمرضى القولون عند تناول "المسقعة"؟.. لن تتخيل

بعد تضرر الفنان خالد الصاوي منها.. تعرف على مخاطر استخدام حقن التخسيس