تناول كوب من القهوة يحميك من مرض خطير.. دراسة تكشف

كشفت دراسة حديثة أجريت في فرنسا عن العلاقة بين استهلاك الكافيين ومرض ألزهايمر.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الكافيين، الموجود بكثرة في القهوة والشاي، هم أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالخرف.

الكافيين وبروتين الأميلويد

شملت الدراسة على مجموعة من 263 شخصاً يعانون من ضعف إدراكي خفيف أو مرض ألزهايمر.

بعد تحليل عينات الدم والسائل النخاعي وتصوير الدماغ، توصل الباحثون إلى نتيجة مفاجئة، الأشخاص الذين استهلكوا كميات أقل من الكافيين لديهم مستويات أقل من بروتين بيتا أميلويد، وهو بروتين مرتبط بشكل وثيق بمرض الزهايمر، وفقا لمجلة "هيلث".

تحذيرات مهمة

شددت الدكتورة كلير سيكستون، المديرة الأولى للبرامج العلمية والتوعية في جمعية ألزهايمر على ضرورة عدم الإفراط في استهلاك الكافيين، خاصة من خلال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والمكونات الأخرى الضارة بالصحة، فبينما قد يكون للكافيين فوائد محتملة، إلا أن الإفراط في تناوله يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

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