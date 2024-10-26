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هذا المشروب الصباحي مصفاة طبيعية للكلى.. فوائده مذهلة

01:30 م السبت 26 أكتوبر 2024

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كتبت- نرمين ضيف الله:

عصير القصب هو مشروب منعش ومغذٍ، غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تفيد صحة الجسم بصفة عامة، والكلى بصفة خاصة.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول كوب من عصير القصب يوميًا مفيد للكلى ويساعد على طرد السموم من الجسم.

وأشارت "عبد الوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" إلى أن عصير القصب يعد من مدرات البول، إذ يساعد على زيادة إنتاج البول، مما يساهم في طرد السموم وتنظيف الكلى، كما يحميها من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

وأضافت أن عصير القصب يساعد على إذابة الحصوات وتسهيل خروجها من الجسم، ويحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات.

وأوضحت عدة فوائد لعصير القصب، منها:

- ضبط ضغط الدم.

- تنشيط الجسم.

- تخفيف الضغط الزائد على الكلى.

وحذرت مرضى السكري من ضرورة الاعتدال في تناول عصير القصب، وعدم الإفراط فيه، واستشارة الطبيب المختص في ذلك.

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مشروب مصفاة طبيعية للكلى عصير القصب فوائد عصير القصب ضبط ضغط الدم
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