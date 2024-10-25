ما هو المرض الذي تعاني منه الفنانة نورة العميري؟- احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت الفنانة الكويتية نورة العميري، في مفاجأة صادمة لجمهورها، عن إصابتها بسرطان الغدة الدرقية في سن مبكرة لا تتجاوز الـ19 عاما، وذلك خلال استضافتها في برنامج "دانا كاست"، الذي تقدمه الإعلامية دانا الطويرش.

وأشارت نورة إلى أن المرض بدأ بالظهور عليها تدريجيا، إلا أنها لم تنتبه للأعراض في البداية، لكن، بفضل نصيحة صديقة لها، تم اكتشاف المرض في الوقت المناسب، ما سمح لها بالبدء في العلاج على الفور.

وفي السطور التالية، نقدم لكم أسباب وأعراض سرطان الغدة الدرقية، وفقا لموقع "Cleveland clinic".

ما هو سرطان الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة، وتؤدي دورا مهما في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك معدل الأيض ونمو الخلايا.

يحدث سرطان الغدة الدرقية عندما تنمو الخلايا السرطانية في أنسجة هذه الغدة، وتبدأ في التكاثر بشكل غير طبيعي.

أعراض سرطان الغدة الدرقية

في المراحل المبكرة، قد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض، ومع تقدم المرض، قد تظهر بعض الأعراض الشائعة، مثل:

وجود كتلة في الرقبة.

تغير في الصوت.

بحة في الصوت أو صعوبة في البلع.

صعوبة في التنفس.

ألم في الرقبة عند البلع أو الحركة.

وإذا انتشر المرض في أجزاء أخرى من الجسم، يسبب ظهور بعض العلامات ، مثل:

فقدان الوزن غير المبرر.

الغثيان.

التعب.

القيء.

أسباب سرطان الغدة الدرقية

بالرغم من عدم معرفة السبب الدقيق لسرطان الغدة الدرقية، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة به، مثل:

التعرض للإشعاع

التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع، خاصة في منطقة الرأس والرقبة، قد يزيد من خطر الإصابة.

الوراثة

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة الدرقية قد يزيد من خطر الإصابة.

بعض الحالات الطبية

مثل متلازمة كلاينفيلتر ومرض كاواساكي.

التهاب الغدة الدرقية

الالتهابات المزمنة في الغدة الدرقية قد تزيد من خطر تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية.

تضخم الغدة الدرقية

يُعرف أيضاً بالدُراق، وقد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في بعض الحالات.

مضاعفات سرطان الغدة الدرقية

إذا لم يتم اكتشاف سرطان الغدة الدرقية وعلاجه في مراحله المبكرة، فقد ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الرئتين والكبد والعظام، كما أن هناك احتمالاً لعودة السرطان بعد العلاج، حتى بعد مرور سنوات عديدة.

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