هل تستيقظ متعبا؟.. اعرف أسباب إرهاقك عند مغادرة السرير

كتبت- أسماء العمدة:

الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم هو أمر شائع يعاني منه الكثيرون، وقد يكون هذا العرض مؤشرًا على عدة عوامل مختلفة، وفقًا لما جاء في صحيفة Mayo Clinic.

إليك أسباب مرتبطة بنمط الحياة اليومية:

1- قلة النوم أو اضطرابات النوم.

2- الإجهاد والتوتر.

3- النشاط البدني المفرط أو القليل.

4- التغذية غير الصحية.

5- الجفاف.

6- استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

أسباب صحية تشعر بها عند الاستيقاظ مباشرة:

- فقر الدم: نقص الحديد في الدم يمكن أن يسبب التعب والإرهاق.

- اضطرابات الغدة الدرقية: سواء كانت الغدة الدرقية تعمل ببطء أو بسرعة، فقد يؤثر ذلك على الطاقة والنشاط.

- العدوى: وجود أي عدوى في الجسم، سواء كانت بسيطة أو معقدة، يمكن أن يسبب التعب.

- الأمراض المزمنة: العديد من الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان وأمراض القلب يمكن أن تسبب التعب المستمر.

- الاكتئاب: الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يمكن أن يسبب العديد من الأعراض، بما في ذلك التعب والإرهاق.

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