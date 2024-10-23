5 أطعمة تساهم في علاج انسداد شرايين القلب وارتفاع الكوليسترول

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن تساهم في علاج انسداد شرايين القلب، وهي مشكلة خطيرة تجعل المصاب بها غير قادر على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

ويمكن لانسداد شرايين القلب، أن يسبب ألما شديدا في الصدر والدوخة وزيادة ضربات القلب، بحسب موقع healthshots، لذا نستعرض 5 أطعمة تساهم في علاج انسداد شرايين القلب، وهي:

الثوم





الثوم يحتوي على مركب الأليسين المهم لصحة القلب والأوعية الدموية ما يساهم في علاج انسداد الشرايين، إذ يقلل من الكوليسترول الضار بالجسم ويخفض ضغط الدم.

المكسرات



تساعد المكسرات على خفض الكوليسترول الضار بالدم وتحسين صحة الأوعية الدموية، لاحتوائها على الدهون الصحية والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، ما قد يمنع انسداد الشرايين.

الأفوكادو



يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، إضافة إلى البوتاسيوم الذي ينشط الدورة الدموية وينظم ضربات القلب ويضبط ضغط الدم، وكلها عوامل تساهم في علاج انسداد الشرايين.

الشوفان



الشوفان يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم عند تناوله بانتظام، لاحتوائه على الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، ما يسهم في علاج انسداد الشرايين.

الأسماك الدهنية



يمكن للأسماك الدهنية أن تساهم في علاج انسداد الشرايين، لاحتوائها على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

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