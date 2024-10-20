كيف يحمي علاج الأرق الأمهات من الاكتئاب بعد الولادة؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بريتش كولومبيا بكندا أن العلاج السلوكي المعرفي للأرق أثناء الحمل قد يقلل من أعراض اكتئاب الأمهات بعد الإنجاب.

وتأكد الباحثون من تأثير العلاج من خلال تجربة شاركت فيها 62 امرأة تعانين من الأرق، وقيموا آثار تدخل العلاج السلوكي المعرفي للأرق لمدة 5 أسابيع.

ثم قيموا الأعراض قبل التدخل وبعده وبعد 6 أشهر من الوضع، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وأشارت النتائج أن العلاج الفعال للأرق أثناء الحمل، قد يمثل وقاية من اكتئاب ما بعد الوضع، والذي يصيب العديد من الأمهات.

والتدخل المبكر بالغ الأهمية للصحة العقلية للرضع والأمهات.

وتستكشف الدراسة كيف يمكن لمعالجة مشكلات النوم، مثل الأرق أن تؤدي إلى نتائج أفضل للصحة العقلية للأسر، ما يساعد الآباء وأطفالهم على الازدهار.

وأشار الباحثون أن قلة النوم أثناء الحمل وبعده أمر شائع، إلا أنه غالباً ما يرفض أي تدخل علاجي له، باعتباره لا مفر منه، وتبين نتائج الدراسة أن علاج الأرق ممكن ويؤثر إيجابياً على الصحة العقلية.

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