هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي على الريق.. مفاجأة صادمة

كتبت- شيماء مرسي

شرب المشروبات الساخنة على الريق قد يكون مفيدا لعملية التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، ولكن تناول الشاي الساخن على الريق قد يضر بصحتك، وفق ما كشف موقع "healthshots".

يمنع امتصاص العناصر الغذائية

يمكن يؤدي البوليفينولات مثل التانين والكافيين الموجودة في الشاي إلى انخفاض قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد من الطعام عند تناوله على الريق.

الصداع

شرب الشاي على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والصداع والأرق والانفعال والرعشة، وذلك بفضل احتوائه يحتوي على مادة الكافيين.

تهيج المعدة

قد يسبب شرب الشاي الساخن على الريق في تهيج المعدة وزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، كما أن مضادات الأكسدة القوية والبوليفينول الموجودة في الشاي تؤدي إلى الحموضة.

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