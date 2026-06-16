تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الفستان الذي اختارته ريم في أحدث ظهور؟

ارتدت ريم فستان قصير "كت" باللون الأحمر الناري، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم "majeparis".

ما المكياج الذي اعتمدته ريم؟

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات البني وركزت على رسمة عينيها، بواسطة خبيرة التجميل سلمى شريف.

ما تسريحة الشعر التي اعتمدتها ريم؟

اختارت ريم أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب جذاب يتماشى مع إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر توني سليمان و "moccahairlounge".

كيف نسقت ريم مجوهراتها لإطلالة متكاملة؟

زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وحلق، بالإضافة إلى خاتم وساعة يد وأسورة، من تصميم "vintagelanejewelry".

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