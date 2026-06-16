إعلان

5 صور ومعلومات عن إطلالة ريم سامي

كتب : شيماء مرسي

10:15 ص 16/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إطلالة ريم سامي
  • عرض 5 صورة
    أحدث ظهور لـ ريم سامي
  • عرض 5 صورة
    5 صور ومعلومات عن إطلالة ريم سامي
  • عرض 5 صورة
    ريم بفستان جذاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة ريم سامي، بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تصميم الفستان الذي اختارته ريم في أحدث ظهور؟

ارتدت ريم فستان قصير "كت" باللون الأحمر الناري، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، من تصميم "majeparis".

ما المكياج الذي اعتمدته ريم؟

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات البني وركزت على رسمة عينيها، بواسطة خبيرة التجميل سلمى شريف.

ما تسريحة الشعر التي اعتمدتها ريم؟

اختارت ريم أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بأسلوب جذاب يتماشى مع إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر توني سليمان و "moccahairlounge".

كيف نسقت ريم مجوهراتها لإطلالة متكاملة؟

زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من سلسلة وحلق، بالإضافة إلى خاتم وساعة يد وأسورة، من تصميم "vintagelanejewelry".

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأزرق".. هدى الإتربي بلوك ملفت

بإطلالة جريئة.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بلوك مختلف

بإطلالة غير تقليدية- مايا دياب تتألق باللون الأسود اللامع

بلوك مختلف.. كيف نسقت بوسي إطلالتها؟

"ٍسحر اللون الأبيض".. عبير صبري بإطلالة جريئة

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ريم سامي إطلالات نجمات الفن

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
كأس العالم 2026

فيديو هدف إمام عاشور في مرمى بلجيكا بكأس العالم 2026
مسؤولون أمريكيون: بدء محادثات المرحلة التالية من اتفاق إيران الجمعة
شئون عربية و دولية

مسؤولون أمريكيون: بدء محادثات المرحلة التالية من اتفاق إيران الجمعة
قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
حوادث وقضايا

قطع كهربا يكشف أغرب واقعة "سرقة" بالجيزة.. الضحية "سفير أوروبي" (تفاصيل)
حدث بالفن| وفاة فنانة تركية بسبب أزمة قلبية ومسلسلات تنتظر العرض قريبا
زووم

حدث بالفن| وفاة فنانة تركية بسبب أزمة قلبية ومسلسلات تنتظر العرض قريبا
كيف تحسب قدرة محطة الطاقة الشمسية المناسبة لاستهلاكك وتكلفة التركيب؟
أخبار مصر

كيف تحسب قدرة محطة الطاقة الشمسية المناسبة لاستهلاكك وتكلفة التركيب؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان