أطلت الفنانة ركين سعد، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان الذي تألقت به ركين في أحدث ظهور

ظهرت ركين بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" ومزود بإكستنشن بنفس اللون وفتحة ساق جريئة، ويتميز بأنه مزينا بتطريزات باللون الفضي عند منطقة الصدر.

ما المكياج الذي اعتمدته ركين؟

اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الناعم، ما زاد بشرتها إشراقة بدون مبالغة.

كيف اختارت ركين تسريحة شعرها في أحدث ظهور؟

اختارت ركين أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة بسيطة تتماشى مع إطلالتها.

ما الحذاء الذي أكمل أناقة إطلالة ركين؟

نسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الفضي يتناسب مع لون الفستان.

كيف يتناسب اللون الوردي مع مختلف ألوان البشرة؟

وفقا لـ "andrealeocouture"، يعد اللون الوردي من أكثر الألوان التي تضفي لمسة من الأنوثة والرقة على الإطلالة.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناسب مع مختلف ألوان البشرة بدرجاته المتنوعة.

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