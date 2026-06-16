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إنجي المقدم تخطف الأنظار بلوك جذاب

كتب : شيماء مرسي

09:43 ص 16/06/2026
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    إطلالة إنجي المقدم

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ظهرت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الذي تألقت به إنجي المقدم؟

ارتدت جومانا فستان "كت" باللون الموف، يتميز بأنه مزينا بتطريزات بنفس اللون، بواسطة خبيرة الموضة مايا حداد.

كيف نسقت إنجي المقدم مكياجها مع الفستان؟

اعتمدت إنجي مكياجا ترابيا، حيث وضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبير التجميل إيهاب جلال.

المجوهرات التي أكملت أناقة إنجي المقدم

زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم، بالإضافة إلى مجموعة أساور، من تصميم "GLAMOUR Jewellery".

كيف اختارت إنجي المقدم تسريحة شعرها؟

اختارت إنجي أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة أنيقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

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