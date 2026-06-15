أطلت الفنانة شيري عادل بإطلالة كاجوال جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت شيري عادل في أحدث ظهور؟

ظهرت الفنانة شيري عادل بـ كروب توب باللون الأوف وايت ونسقت معه قميص جينز باللون الأزرق الفاتح وبنطلون جينز.

ما تفاصيل مكياج شيري عادل؟

اعتمدت شيري مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، ما زاد ملامحها إشراقة دون مبالغة.

كيف أكملت شيري إطلالتها؟

نسقت شيري مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وحقيبة باللون البني ونظارة شمسية باللون الأسود.

كيف نسقت شيري تسريحة شعرها مع إطلالتها

اختارت شيري أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.

كيف يمكن تنسيق الكروب توب الأبيض لإطلالة كاجوال أنيقة؟

وفقا لـ "فوج"، ارتداء كروب توب باللون الأبيض يضيف لمسة ناعمة وراقية لـ اللوك، كما أنه يتناسب مع الإطلالات الكاجوال.

ويمكن ارتداؤه مع الجينز أو الجيب أو البناطيل، كما فعلت الفنانة شيري عادل.

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