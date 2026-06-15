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غادة عادل بإطلالة ناعمة.. تفاصيل اللوك

كتب : شيماء مرسي

05:35 م 15/06/2026
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    إطلالة غادة عادل
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    أحدث ظهور لغادة عادل
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    تألقت الفنانة غادة عادل، بإطلالة ناعمة

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تألقت الفنانة غادة عادل بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت غادة بالفستان الأسود؟

ظهرت غادة بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الكم الواحد، يتميز بأنه مصنوع من الشيفون من الأسفل، من تصميم "amjadhamori".

ما تفاصيل مكياج غادة؟

أما مكياجها، فاعتمدت غادة مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، بواسطة خبيرة التجميل "هبة راضي".

كيف صففت غادة شعرها؟

تركت غادة خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة جذابة تتماشي مع إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر "maikel abdo".

كيف نسقت غادة مجوهراتها؟

زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم وانسيال، من تصميم "ferozahjewellery".

نسقت غادة مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود يتناسب مع لون الفستان.

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