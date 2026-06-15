أفضل عارضة أزياء في العالم.. 10 صور ومعلومات عن كاثرين كاستانيو

تألقت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا، بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف تألقت أوبال بالفستان الأسود؟

ارتدت أوبال فستان طويل بقصة "الكب" باللون الأسود، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

ما تفاصيل مكياج أوبال؟

اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بدرجات النيود.

ماذا عن تسريحة شعر أوبال؟

اختارت أوبال تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

كيف نسقت أوبال إكسسواراتها؟

زينت أوبال إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم، بالإضافة إلى انسيال.

ما الذي يميز اختيارات أوبال في الأزياء؟

تحرص أوبال دائمًا على تنويع إطلالاتها بين الفساتين الطويلة والقصيرة، كما تختار ألوانا متنوعة تتراوح بين الدرجات الفاتحة والداكنة.

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