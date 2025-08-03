لديها 16 قطة و5 كلاب.. 18 صورة ومعلومات عن ملكة جمال العالم 2025

أوبال سوتشاتا واسمها الكامل سوشاتا تشوانجسري، هي حاملة لقب ملكة جمال من تايلاند، تُوجت بلقب ملكة جمال العالم 2025، أصبحت بعد ذلك أول امرأة تايلاندية تفوز بهذا اللقب المرموق.

وفيما يلي 8 معلومات عن ملكة جمال العالم سوشاتا تشوانجسري 2025 وفقا لموقع CNN.

أوبال سوشاتا هي أول ممثلة من تايلاند تفوز بلقب ملكة جمال العالم في تاريخ المسابقة، ما يعد إنجازًا تاريخيًا لبلادها،

ولدت في 20 مارس 2003، ما يجعل عمرها 22 عامًا وقت التتويج.

تدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة ثاماسات المرموقة في بانكوك.

تطمح إلى أن تصبح دبلوماسية في المستقبل، وهو هدف يتماشى تمامًا مع دورها كسفيرة عالمية لتايلاند.

تجيد ثلاث لغات بطلاقة: التايلاندية، الإنجليزية، والصينية، ما يعكس خلفيتها المتعددة الثقافات.

في سن 16 عامًا، خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في الثدي، هذه التجربة الشخصية دفعتها لإطلاق حملة "أوبال من أجلها" لزيادة الوعي بصحة الثدي والكشف المبكر.

قبل تتويجها بلقب ملكة جمال العالم، كانت الوصيفة الثانية في مسابقة ملكة جمال الكون تايلاند 2022، وحصلت على المركز الثالث في مسابقة ملكة جمال الكون 2024.

بالإضافة إلى جمالها وذكائها، تتميز بمواهب فريدة؛ فهي تستطيع العزف على آلة الأوكليلي بطريقة معكوسة.

كما أنها محبة للحيوانات الأليفة، ولديها 16 قطة و 5 كلاب.

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