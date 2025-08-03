نسرين طافش بفستان جريء ومكشوف.. سعره غير متوقع

كتبت- شيماء مرسي

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بعد ظهورها الأخير بفستان جريء ومكشوف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووفقا لـ "فوج"، يعبر اللون البيبي عن الأنوثة والجاذبية دون مبالغة، وأيضا يمكن تنسيقه مع مجموعة واسعة من الألوان الأخرى للحصول على إطلالات عصرية وأنيقة، سواء كانت كاجوال أو رسمية.

بالإضافة إلى ذلك، هذا اللون يناسب جميع درجات البشرة، سواء الفاتحة أو الداكنة، مما يجعله خيارا آمنا لدى الكثيرين.

تفاصيل الإطلالة

وظهرت نسرين بفستان طويل جريء بصيحة "الأون شولدر" باللون البيبي بلو الفاتح ومزين بخطوط عمودية، ويتميز الفستان بفتحة ساق جريئة.

المكياج والشعر

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين مكياجا ترابيا يبرز ملامحها.

واختارت نسرين تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

سعر الإطلالة

الفستان من دار الأزياء الإيطالية "Missoni" ويصل سعره إلى أي ما يعادل 61921 ألف جنيه.

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