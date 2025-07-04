في غاية الجمال.. تتويج فانيسا كراليفيتش بلقب ملكة جمال بوليفيا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تُوّجت فانيسا كراليفيتش، البالغة من العمر 23 عاما، بلقب ملكة جمال بوليفيا لعام 2025، وأُقيم حفل التتويج الرائع في مدينة سانتا كروز دي لا سييرا، حيث أُعلنت فانيسا ملكة جمال جديدة للبلاد.

من هي فانيسا كراليفيتش؟

وُلدت فانيسا في 23 أبريل 2002، وحصلت على شهادة في الدين والسياسة والمجتمع من كلية كينجز كوليدج لندن، وتدرس حاليًا القانون في جامعة الحقوق بالمملكة المتحدة، كما أنها تُتقن اللغة الإسبانية، الإنجليزية، والإيطالية.

تميز وطموح لمستقبل أفضل

أظهرت فانيسا تميزا منذ سنواتها الأولى، حيث حصلت على منحة دراسية متقدمة مع مرتبة الشرف، وبادرت بتنظيم نموذج محاكاة الأمم المتحدة لتعزيز التفكير النقدي بين أقرانها.

تُعرف بدعمها للتعليم والتوعية البيئية، ما يعزز رغبتها في تشكيل مستقبل أفضل لوطنها.

تستعد فانيسا الآن لتمثيل بوليفيا في مسابقة ملكة جمال العالم، بعد أن توّجتها أولجا سانشيز، ملكة جمال بوليفيا السابقة التي مثلت البلاد في الدورة الثانية والسبعين من المهرجان بالهند.

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