"ساحرة وجذابة".. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

كتبت- نرمين ضيف الله:

أبهرت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها بإطلالة ناعمة وأنيقة على البحر، ظهرت فيها وسط خلفية طبيعية خلابة.

حيث المياه الفيروزية والصخور البيضاء، في مشهد متكامل يجمع بين الجمال الطبيعي والأنوثة الراقية.

الإطلالة فستان أبيض بنفحات حمراء

اختارت ميرنا فستانًا صيفيًا أبيض نقيًا بدون أكمام، مزين بتفاصيل باللون الأحمر عند الكتف، ما أضفى عليه لمسة جريئة وأنيقة في الوقت ذاته.

الفستان يتميز بتصميم بسيط وناعم يناسب أجواء البحر، ويعكس إحساسًا بالانتعاش والنقاء، كما أن اختيار اللون الأبيض يعكس الضوء ويُبرز إشراقة البشرة، وهو خيار مثالي للتصوير على الشاطئ.

تسريحة الشعر كعكة أنيقة

اعتمدت ميرنا تسريحة شعر بسيطة ومرتبة، حيث قامت بلم شعرها بالكامل إلى الأعلى في كعكة كلاسيكية، وهي تسريحة عملية وأنيقة تلائم الأجواء الحارة وتُبرز ملامح الوجه، خاصة في الأماكن المفتوحة والمعرّضة للهواء مثل الشواطئ.

المكياج ناعم ومتوازن

جاء مكياج ميرنا هادئًا ومتوازنًا، يركز على رموش كثيفة ومحددة تضيف عمقًا لعينيها، مع لمسة من الهايلايتر على الخدود، وشفاه وردية طبيعية.

المكياج يتماشى مع أجواء الصباح والشمس، ويظهر جمالها الطبيعي دون مبالغة.

الإكسسوارات أقل قدر ممكن

فضلت ميرنا الابتعاد عن الإكسسوارات الثقيلة، حيث لم تظهر أي قطع بارزة من المجوهرات، وهو خيار موفق يتناسب مع طبيعة الإطلالة البحرية، ويعكس الستايل البوهيمي العصري الذي يعتمد على البساطة والرقي.

سر اختيار الإطلالة البحرية؟

بحسب موقع الموضة العالمي "Who What Wear"، فإن موضة صيف 2025 تركز على "البساطة الراقية"، خاصة في الإطلالات البحرية.

الأبيض هو اللون الأكثر رواجًا في هذه الأجواء، كونه يعكس الضوء ويوحي بالصفاء، بينما تُعد التفاصيل الحمراء لمسة عصرية تعكس الثقة والتميز.

كما يشير الموقع إلى أن التسريحات الطبيعية أو الكعكة المرتفعة، والمكياج الخفيف، باتت من السمات الأساسية لأي إطلالة صيفية راقية، وخصوصًا عند التصوير في أماكن طبيعية خلابة.