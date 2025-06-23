جمالها يخطف القلوب.. 25 صورة لتتويج ملكة جمال بليز 2025

كتبت- شيماء مرسي

توجت فيث إدغار من سان بيدرو بجزيرة أمبرجريس كاي، بلقب ملكة جمال العالم بليز 2025.

تفاصيل ساحرة ولمسات ملكية

ظهرت فيث بإطلالة ملكية وأنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأزرق الفاتح مطرزا بالكامل، والجزء العلوي من الفستان مصمم بطريقة مبتكرة، حيث يبدو وكأنه مزين بتطريزات ثلاثية الأبعاد أو قطع متلألئة باللون الأزرق والفضي، مما يمنحه مظهرا فاخرا.

ونسقت مع إطلالتها تاج فضي مرصع بالأحجار الكريمة اللامعة، ووشاح ملكيا باللون الأبيض أو الفضي حول كتفها، مكتوب عليه "Miss World Belize" بخط أزرق داكن.

واعتمدت مكياجا ناعما يبرز ملامح وجهها، وركزت على عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" معلومات عن فيث إدغار ملكة جمال العالم بليز 2025، وفقا لموقع "missworld".

من هي فيث إدغار؟

-تبلغ من العمر 23 عاما.

-تدرس في كلية طب الأسنان.

-مؤسسة مبادرة "ابتسامات من أجل بليز".

-تكرس فيث جهودها لخدمة المجتمع والتعليم.

-مؤسسة مبادرة "ابتسامات من أجل بليز" وهي مبادرة جمال هادف (Beauty with a Purpose) تركز على تحسين فرص الحصول على رعاية صحية للأسنان في جميع أنحاء البلاد.

-تفضل العناية بالأسنان والرياضة.

-لاعبة كرة طائرة وتنافس البحارة.

-يتابعها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حوالي 6.424 ألف متابع.

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