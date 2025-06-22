في غاية الجمال.. تتويج صوفيا فيولا ملكة جمال العالم إيطاليا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

تُوجت صوفيا فيولا، البالغة من العمر 21 سنة، بلقب ملكة جمال العالم إيطاليا 2025 في منتجع "لي سيرينيه" بجاليبولي، متفوقة على 30 متسابقة من جميع أنحاء البلاد.

ستمثل هذه الشابة في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان ملكة جمال العالم المقرر إقامته عام 2027. تتويج ومسيرة طموحة تتويج صوفيا، التي حملت سابقا لقب ملكة جمال كامبانيا 2023، جاء على يد الملكة المنتهية ولايتها لوكريزيا مانجيلي، ملكة جمال العالم إيطاليا 2024.

صوفيا فيولا شابة طموحة، تحلم بأن تصبح ممثلة منذ طفولتها، وتدرس التمثيل حاليا في روما ونابولي، متخذة من صوفيا لورين قدوة لها، وفقا لموقع "missworld".

من ملاعب الكرة الطائرة إلى مسابقة ملكة الجمال صوفيا تعشق الرياضة، تجد إلهامها في الرياضة، وخاصة الكرة الطائرة التي علمتها روح العمل الجماعي والمرونة.

دخلت المسابقة بفضل والديها اللذين سجلاها سرا في المسابقة الوطنية، مؤمنين بموهبتها. إيطاليا في مسابقة ملكة جمال العالم شاركت إيطاليا في مسابقة ملكة جمال العالم لأول مرة عام 1954.



اقرأ أيضا:

6 علامات "خفية" تظهر في الثلاثينات تدل على الإصابة بالسكري

يسبب الوفاة.. احذر هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند النوم في غرفة مظلمة تماماً

لهذه الأسباب.. احذري ارتداء الذهب والفضة معا

"ينظف ويكنس".. أول روبوت في العالم يعمل في الفنادق