شاكيرا ساحرة وجيجي حديد جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات حفل ميت جالا 2025

كتبت- شيماء مرسي

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة خلال حضورهن حفل ميت جالا 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات حفل ميت جالا 2025، وفقا لمجلة "فوج".

ديمي مور

أطلت الفنانة الأمريكية ديمي مور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات باللون الفضي وبإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا تراببا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

آن هاثاواي

ظهرت الفنانة الأمريكية آن هاثاواي بإطلالة كلاسيكية ملفتة حيث ارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللونين الأسود والرصاصي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

شاكيرا

تألقت المغنية الكولومبية شاكيرا بفستان طويل باللون الوردي بقصة الكب ومزينا بإكستنشن نفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

جيجي حديد

ارتدت عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد بفستان باللون الذهبي كت مزين بالتطريزات من أعلى، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم.

نيكول كيدمان

أطلت النجمة نيكول كيدمان بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب منفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.