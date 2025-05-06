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شاكيرا ساحرة وجيجي حديد جذابة.. 25 صورة لـ أجمل إطلالات حفل ميت جالا 2025

09:49 م الثلاثاء 06 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة النجمة شاكيرا
  • عرض 25 صورة
    إطلالة آن هاثا واي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة آن هاثا واي
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ساحرة للنجمة جيجي حديد
  • عرض 25 صورة
    المغنية الكولوموبية شاكيرا
  • عرض 25 صورة
    ديمي مور
  • عرض 25 صورة
    آن هاثا واي بإطلالة كلاسيكية
  • عرض 25 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 25 صورة
    جيجي حديد بفستان باللون الذهبي اللامع
  • عرض 25 صورة
    جيجي حديد
  • عرض 25 صورة
    ديمي ديور
  • عرض 25 صورة
    شاكيرا
  • عرض 25 صورة
    آن هاثا واي
  • عرض 25 صورة
    شاكير بإطلالة جذابة
  • عرض 25 صورة
    ديمي مور
  • عرض 25 صورة
    شاكيرا
  • عرض 25 صورة
    فستان شاكيرا
  • عرض 25 صورة
    نيكول كيدمان
  • عرض 25 صورة
    نيكول كيدمان
  • عرض 25 صورة
    شاكيرا بفستان باللون الوردي
  • عرض 25 صورة
    نيكول كيدمان
  • عرض 25 صورة
    إطلالة النجمة آن هاثاواي
  • عرض 25 صورة
    نيكول كيدمان
  • عرض 25 صورة
    ديمي مور
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كتبت- شيماء مرسي

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة والأنيقة خلال حضورهن حفل ميت جالا 2025 في متحف ميتروبوليتان للفنون بمدينة نيويورك.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي" أجمل إطلالات حفل ميت جالا 2025، وفقا لمجلة "فوج".

ديمي مور

أطلت الفنانة الأمريكية ديمي مور بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب ومزينا بتطريزات باللون الفضي وبإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا تراببا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

آن هاثاواي
ظهرت الفنانة الأمريكية آن هاثاواي بإطلالة كلاسيكية ملفتة حيث ارتدت شميز باللون الأبيض مع جيب باللونين الأسود والرصاصي، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

شاكيرا
تألقت المغنية الكولومبية شاكيرا بفستان طويل باللون الوردي بقصة الكب ومزينا بإكستنشن نفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

جيجي حديد
ارتدت عارضة الأزياء الفلسطينية جيجي حديد بفستان باللون الذهبي كت مزين بالتطريزات من أعلى، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط وخاتم.

نيكول كيدمان
أطلت النجمة نيكول كيدمان بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب منفوش من أسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

إطلالات حفل ميت جالا جيجي حديد ديمي مور شاكيرا نيكول كيدمان
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