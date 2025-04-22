جورجينا بالحجاب وحقيبة بسعر خيالي في مسجد بأبوظبي.. 10 صور تخطف الأنظار

كتبت- نرمين ضيف الله:

نشرت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وثقت من خلالها زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهرت جورجينا خلال الزيارة بإطلالة أنيقة وراقية، وارتدت عباءة طويلة باللون البيج مع حجاب يغطي شعرها، والتزمت من خلالهما بالزي المناسب للمكان الديني، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد فاخرة من علامة "هيرميس" العالمية، والتي يُقدر سعرها بحوالي 75,815 دولار أمريكي، ما لفت أنظار عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل.

ونالت الصور إعجاب الملايين، خاصة من المتابعين العرب، الذين عبروا عن تقديرهم لاحترامها للعادات والتقاليد المحلية.

كما أشار البعض إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها جورجينا متأثرة بالثقافة العربية، حيث سبق أن أطلت بالحجاب في مناسبات سابقة.

اللافت في الصور الأخيرة أيضًا، كان ظهورها بوشم عربي على يدها كُتب عليه: "وابعد عنا الشر آمين"، وهو ما أثار فضول متابعيها، خصوصًا من الناطقين باللغة العربية، الذين أبدوا إعجابهم باختيارها لعبارات ذات طابع روحي وثقافي مميز.