كارثية وقديمة.. 16 صورة لأسوأ إطلالات في ميت جالا

كتبت- شيماء مرسي

رغم أن بعض النجمات العالمية ظهرت بإطلالات خطفت الأنظار في حفل ميت جالا 2025، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أسوأ إطلالات حفل ميت جالا 2025، وفق ما جاء في مجلة "فوج".

ريهانا

ارتدت المطربة البربادوسية ريهانا بإطلالة غريبة حيث ارتدت فستان بليزر طويل غير مناسب لقوامها، ونسقت مع إطلالتها ربطة عنق باللون النبيتي وقبعة باللون الأسود.

كاتي بيري

ظهرت المغنية الأمريكية كاتي بيري بفستان طويل مكون من بليزر من أعلى وجيب من أسفل، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الخصر، والإطلالة بشكل عام لا تناسب الحفل وقديمة.

شابيل روان

ظهرت المغنية والكاتبة الأمريكية شابيل روان ببدلة غير مناسبة لحفل ميت جالا، حيث ارتدت بدلة اللون البينك، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

كاردي بي

أطلت المغنية الأمريكية كاردي بي بفستان طويل من قماش المخمل باللون الأخضر، مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا غير موفق، كما أن تسريحة الشعر سيئة للغاية.

أوجباد عبدي

ظهرت عارضة الأزياء الصومالية الأمريكية ببدلة باللون الرصاصي اللامع ونسقت معها كارديجان طويل بنفس اللون وقبعة وربطة عنق باللون الأسود.