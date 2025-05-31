15 صورة لـ الاستعدادات النهائية لمسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- شيماء مرسي

تستعد مدينة حيدر أباد الهندية اليوم، السبت31 مايو، في تمام الساعة 6:30 مساء، لاستضافة الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.

وسيقام الحدث بحضور جماهيري يقدر بنحو 3500 شخص ليشهدوا تتويج ملكة جمال العالم الجديدة.

ويشهد الحفل حضورا مميزا يتقدمه رئيس الوزراء الهندي ريفانث ريدي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الوزراء وشخصيات حكومية بارزة من ولاية تيلانجانا، وفقا لـ "missworld".

وتضم لجنة التحكيم نخبة من الشخصيات البارزة، منهم الممثل الشهير سونو سود، وسودها ريدي السفيرة العالمية لمبادرة "الجمال الهادف لعام 2025".

كما تشارك الدكتورة كارينا توريل، ملكة جمال إنجلترا 2014، في تقييم المتسابقات.

وتلعب ملكة جمال العالم الحالية، كريستينا بيشكوفا، دورا محوريا في اختيار خليفتها.

وتترأس لجنة التحكيم السيدة جوليا مورلي، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية ورئيسة مسابقة ملكة جمال العالم، والتي ستعلن الفائزة بالنسخة الثانية والسبعين من المسابقة.

وسيُبث الحدث مباشرة عبر قناة SonyLiv الهندية، ما يتيح للكثيرين متابعة مجريات الحفل.

نظام اختيار ملكة جمال العالم

يمر اختيار ملكة جمال العالم عبر مراحل دقيقة، سيعرض المتسابقون الـ 108 أمام الجمهور العالمي أولاً، بعد ذلك، سيتأهل عشرة متسابقين من كل منطقة قارية (الأمريكتين والكاريبي، أفريقيا، أوروبا، آسيا وأوقيانوسيا) إلى ربع النهائيات، ليصبح الإجمالي 40 متسابقا.

وقد تأهل ستة عشر متسابقا بالفعل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزهم في التحديات السريعة، وهم:

الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي:

آنا-ليز نانتون، ترينيداد وتوباغو (تحدي وجهاً لوجه)

أوريلي يواكيم، مارتينيك (عارضة الأزياء الأعلى)

فاليريا بيريز، بورتوريكو (الجمال ذو الهدف)

مايرا ديلجادو، جمهورية الدومينيكان (جائزة الوسائط المتعددة)

أفريقيا:

فيث بواليا، زامبيا (تحدي وجهاً لوجه)

سلمى كامانيا، ناميبيا (عارضة الأزياء)

ناتاشا نيونيوزي، أوغندا (الجمال بهدف)

الأميرة إيسي، الكاميرون (جائزة الوسائط المتعددة)

أوروبا:

إليز راندما، إستونيا (التحدي الرياضي)

ميلي ماي آدامز، ويلز (وجهاً لوجه والجمال بهدف)

ياسمين جيرهاردت، أيرلندا (عارضة أزياء)

أندريا نيكوليتش، الجبل الأسود (جائزة الوسائط المتعددة)

آسيا وأوقيانوسيا:

مونيكا كيزيا سمبيرنج، إندونيسيا (الموهبة والجمال بهدف)

إيديل بيلجن، تركيا (تحدي وجهاً لوجه)

نانديني جوبتا، الهند (عارضة أزياء)

أوبال سوتشاتا، تايلاند (جائزة الوسائط المتعددة)

ومن بين 10 متأهلات لربع النهائي في كل قارة، ستتأهل أفضل 5 متسابقات، ثم أفضل اثنتين، بعد ذلك، ستتقدم أربع فائزات قاريا للإجابة على السؤال الأخير، قبل أن يتم تتويج ملكة جمال العالم الجديدة.

أزياء ساحرة ولحظة التتويج

ستتألق المتسابقات على منصة العرض وهن يرتدين الأزياء الوطنية، وفساتين السهرة الأنيقة، بالإضافة إلى تصميمات مذهلة من إبداع مصممة الأزياء الرسمية لمهرجان ملكة جمال العالم الثاني والسبعين، أرشانا كوتش.

يختتم الحفل بتتويج ملكة جمال العالم الجديدة على يد حاملة اللقب الحالية، كريستينا بيشكوفا، ملكة جمال العالم رقم 71، التي توجت العام الماضي في مومباي، في لحظة تاريخية ينتظرها عشاق الجمال حول العالم.

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