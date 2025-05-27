كتبت- شيماء مرسي



تألقت ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024 خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة.



وشاركت ندى متابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".



وأطلت ندى بفستان طويل باللون الأسود مزينا بالتطريزات بالكامل وبفتحة ساق جريئة عند منطقة البطن.



ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان ترابيا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الأسود.



واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.