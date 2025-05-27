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كريستينا بيشكوفا بإطلالة جريئة في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

08:19 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال العالم لعام 2024 كريستينا بيشكوفا، خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة.

ونشرت كريستينا لمتابعيها عدة صور جديدة على صفحتها الشخصية في موقع "إنستجرام".

وارتدت كريستينا فستاتا طويلا باللون الأخضر مزينا بالتطريزات بالكامل وبفتحة ساق جانبية جريئة.

ولإكمال هذه الإطلالة، اعتمدت مكياجا بألوان قويا.

ونسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية مكونة من حلق وانسيال وخاتم.

كما اختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

كريستينا بيشكوفا إطلالة جريئة مسابقة ملكة جمال العالم إنستجرام
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