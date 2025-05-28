كتبت- أسماء مرسي:

أصدرت منظمة مسابقة ملكة جمال العالم بيانا رسميا للرد على الجدل المثار حول ادعاءات ملكة جمال إنجلترا لعام 2025، ميلا ماغي، بأنها "شعرت وكأنها أداة للتسلية والترفيه" أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم الثاني والسبعين.

انسحاب بسبب حالة عائلية طارئة

وفقا لـ جوليا مورلي، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لمنظمة ملكة جمال العالم، انسحبت ميلا ماجي من المسابقة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب حالة عائلية طارئة تتعلق بصحة والدتها.

وأفادت "جوليا" بأنها تعاطفت مع ميلا كأم، وقامت بتسهيل عودتها إلى المملكة المتحدة، واضعة احتياجات عائلتها فوق كل اعتبار.

كما أنها رفضت هذه الادعاءات بشدة، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق" و"تشهيرية"، وفقا لموقع "abplive".

وصيفة ملكة جمال إنجلترا تتولى المسؤولية

في ظل غياب ميلا، تولت شارلوت جرانت، وصيفة ملكة جمال إنجلترا الأولى، منصب الممثلة الرسمية لإنجلترا، وانضمت إلى المتسابقات العالميات بحماس ودعم من زميلاتها المشاركات.

دوافع خفية وراء التقارير المضللة

نوهت المنظمة أيضا إلى دوافع خفية وراء هذه التقارير المضللة، مشيرة إلى أن ميلا لم تشارك في أي من فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم الخاصة، ولم تصعد منصة التتويج.

وأفادت التقارير أنها أغمي عليها في أحد التجمعات وشعرت بتوعك، فاختارت بعد ذلك العودة إلى المملكة المتحدة بمفردها قبل بدء المراحل الرئيسية من المسابقة بوقت طويل.

أشارت منظمة ملكة جمال العالم التزامها بقيم الجمال الهادف في جميع فعاليات المسابقة.