"لا تليق بالسجادة الحمراء".. أسوأ إطلالات النجمات في مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

اعتادت نجمات الفن العالمية على الظهور بمظهر أنيق وجذاب خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، لكن الدورة الـ 78 شهدت بعض الإطلالات غير موفقة.

في التقرير التالي، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان كان السينمائي، وفقا لما أوضحته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح خاص لموقع "مصراوي":

كاميليا جوردانا.. إطلالة يومية لا تليق بحدث عالمي

أشارت "زينب" إلى أن إطلالة النجمة كاميليا جوردانا كانت غير موفقة على الإطلاق، جاءت البلوزة ذات الرقبة العالية والأكتاف متعبة للنظر، كما أنها تناسب الخروج للتسوق وليس حضور حدث مميز بحجم مهرجان كان السينمائي.

سيمون آشلي.. فستان عشاء

أضافت أن إطلالة الممثلة البريطانية سيمون آشلي بدت وكأنها "مدعوة على حفل عشاء" وليست لمهرجان سينمائي عالمي.

كارولين شوفيل.. تصميم قديم للغاية

وصفت مصممة الأزياء إطلالة سيدة الأعمال السويسرية الألمانية كارولين شوفيل بأنها "قديمة"، سواء من حيث خامة الفستان أو قصته.

وافتتح مساء الثلاثاء 13 مايو مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ78 لعام 2025، بمشاركة النجوم وصناع السينما بمصر والعالم.

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأنظار.

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