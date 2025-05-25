10 صور لـ أغرب إطلالة في ختام مهرجان كان السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالاتهن المتنوعة على السجادة الحمراء في ختام الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي، حيث حرصت كل منهن على الظهور بمظهر مميز وجذاب، لكن الممثلة والمغنية الهندية ديبيتي سادواني برزت بإطلالة وصفت بأنها جريئة وغريبة.

ارتدت ديبيتي فستانا طويلا يمزج بين اللونين الذهبي والأسود، كان لافتا للنظر في جزئه العلوي، الذي صُمم بالكامل من قطع معدنية ذهبية اللون، تشبه المجوهرات المتراصة أو السلاسل المعقدة، ما يضفي عليه طابعا غريبا وغير تقليدي.

أشارت مصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي إلى أن تصميم الفستان مأخود من من الفن السرياليه أو الفوق واقعية.

وأوضحت أن الجزء السفلي من الفستان عبارة عن تنورة طويلة بلون أسود داكن، مصنوعة من قماش مخملي أو ثقيل، وتنسدل بشكل أنيق ومحدد للجسم.

إلا أن الجدل حول الإطلالة يكمن في تفاصيلها الجريئة، حيث أشارت "زينب" إلى وجود فراغات جانبية مكشوفة عند منطقة الخصر.

كما أن تصميم الصدر الذي يشبه "حمالة الصدر" أكثر من كونه قطعة قماشية تقليدية، يضيف مستوى من الجرأة قد لا يكون مقبولا أو متوقعا لدى الجميع في سياق مهرجان كان، الذي يميل بشكل عام إلى الأناقة الكلاسيكية والراقية.

وافتتح مساء الثلاثاء 13 مايو مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ78 لعام 2025، بمشاركة النجوم وصناع السينما بمصر والعالم.

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأنظار.