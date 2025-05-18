15 صورة لـ ملكات السجون ومصاصي الدماء.. أغرب 5 مسابقات جمال في العالم

كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما ترتبط مسابقات ملكات الجمال بالأناقة والبريق، لكن في بعض أنحاء العالم، تأخذ هذه المسابقات طابعا مختلفا تماما، يمزج بين الغرابة والغرابة الشديدة.

فيما يلي أغرب 5 مسابقات جمال تم تنظيمها في دول مختلفة، وفقًا لما نشره موقع CCN:

ملكة جمال السجون – (عدة دول)

في عدد من دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأخرى، تقام مسابقات لاختيار "ملكة جمال السجينات".

وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع الروح المعنوية للنزيلات، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني لهن، قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، لكنها تحمل أبعادًا اجتماعية هامة.

ملكة جمال الأطفال – (الولايات المتحدة وغيرها)

رغم الجدل الأخلاقي الواسع، لا تزال مسابقات الجمال الخاصة بالأطفال تقام في بعض الدول، إذ يتم إبراز مظهر الطفل من خلال المكياج والملابس المبهرجة.

هذه المسابقات تثير تساؤلات حول تأثيرها النفسي على الصغار ومعايير الجمال التي تفرضها.

ملكة جمال البدينات – (مختلف الدول)

تعد هذه المسابقات احتفاءً بالجمال خارج المقاييس النمطية للنحافة، وفهي تشجع النساء الممتلئات على الثقة بأنفسهن واستعراض جمالهن الطبيعي، ما يساهم في كسر الصور النمطية المرتبطة بالجسد.

ملكة جمال المسنات – (إسبانيا)

في إسبانيا، تُنظم مسابقة بعنوان "Miss Abuela" أو "ملكة جمال الجدات"، لتكريم جمال وأناقة النساء في سن الشيخوخة، وتتيح لهن هذه الفرصة الظهور بثقة والتفاعل المجتمعي بإيجابية.

ملكة جمال مصاصي الدماء – (نيو أورلينز، أمريكا)

في مدينة نيو أورلينز، المعروفة بثقافتها الغوثية وأساطيرها، تقام مسابقة فريدة من نوعها لاختيار "ملكة جمال مصاصي الدماء".

ويتم تقييم المشارِكات بناءً على إطلالتهن المستوحاة من عالم مصاصي الدماء، إضافة إلى الكاريزما والأداء الفني.