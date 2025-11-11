سارة سلامة بإطلالة جريئة.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة سارة سلامة بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفقا لموقع "Quora"، ارتداء اللون الأسود يضفى مرونة عالية في التنسيق، ويمكن تنسيقه بسهولة مع اكسسورات بسيطة وراقية كما ظهرت الفنانة سارة سلامة.

وأطلت سارة بفستان جريء ومكشوف "كت" باللون الأسود، ويتميز بأنه شفاف من الأسفل.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود أبرز جمالها.

وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها.

وزينت إطلالتها بإرتداء اكسسورات بسيطة مكونة من حلق وخاتم.