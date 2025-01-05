جريئة ومكشوفة.. 15 صورة لـ إطلالات أثارت الجدل للنجمات في 2024

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دون بطانة وشفافة.. 25 لاجرأ إطلالات النجمات في عام 2024

مي عمر جريئة.. و20 صورة لـ أسوأ إطلالات النجمات في عام 2024

كتبت- أسماء مرسي:

حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال حضورهن المناسبات المختلفة.

وبالرغم من ذلك ظهرت بعضهن بإطلالات جريئة أثارت الجدل في عام 2024 على مواقع التواصل

الاجتماعي، نستعرض لكم أبرزها في هذا التقرير:

نادين نجيم

خطفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم الأنظار بإطلالة جريئة من مجموعة Balmain Resort 2025، حيث تميز الفستان بتطريزات كريستالية فاخرة وفتحة ساق جريئة، ما أضفى على الإطلالة طابعا شبه عاري.

ألساندرا أمبروسيو

ظهرت عارضة الأزياء العالمية ألساندرا أمبروسيو بإطلالة ساحرة في فستان أحمر طويل، تميز بقصة الهاف ستومك وفتحة ساق واسعة.

مايان السيد

تألقت الفنانة مايان السيد بفستان أصفر جريء بقصة الكب وفتحة ساق كبيرة، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة.

مايا دياب

أطلت المطربة اللبنانية مايا دياب بإطلالة جريئة وملفتة، إذا ارتدت فستانا طويلا جريء وشفاف دون بطانة باللون الذهبي، تميز بوجود تطريزات لامعة.

أروى جودة

تصدرت الفنانة أروى جودة التريند بإطلالة جريئة في فستان أبيض شفاف مزين بالدانتيل، حيث كشفت عن تفاصيل جسدها بشكل جريء.

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